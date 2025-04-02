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Güney Kore'de enflasyon hedefe yakın seyrediyor

Güney Kore'de enflasyon hedefe yakın seyretmeye devam etti.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2025 09:17

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2025 09:18

Güney Kore'nin manşet enflasyonu Mart ayında Merkez Bankası'nın %2,0 hedefine yakın seyretmeye devam etti ve para politikasını daha da gevşetmesi için alan sağladı.

Güney Kore İstatistik Ofisi, tüketici fiyat endeksinin Şubat ayındaki %2,0'lık artışın ardından bir yıl öncesine göre %2,1 arttığını açıkladı. Veri analistlerin %2,0 olan tahmininin bir miktar üzerinde kaldı.

Önceki ayla karşılaştırıldığında, tüketici fiyatları Mart ayında %0,2 artarak %1,0 olan tahminin altında geldi.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, Mart ayında bir yıl öncesine göre %1,9, bir önceki aya göre ise %0,2 arttı.

Enflasyonun baskılanmasıyla birlikte, Güney Kore Merkez Bankası Ocak ayında olduğu gibi kaldıktan sonra Şubat ayında durgun ekonomiyi desteklemek için faiz indirimlerine devam etti.

Barclays ekonomisti Bum Ki Son, Güney Kore'nin ihracat büyüme ivmesinin ABD tarifelerinin yürürlüğe girmesinden önce malların ön yüklemesiyle ikinci çeyrekte iyileşeceği görüldüğünden, Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz indiriminin Mayıs'tan Temmuz'a ertelenebileceğini yazdı.

İstatistik ofisine göre, Mart ayındaki fiyat artışı büyük ölçüde hayvancılık, balıkçılık ve benzin ürünlerinden kaynaklandı ancak taze gıda ürünlerinin daha düşük fiyatları genel enflasyonu kontrol altında tutmaya yardımcı oldu.

Merkez Bankası, Güney Kore'deki enflasyonun 2024'teki %2,3'ün ardından 2025'te ortalama %1,9 olmasını bekliyor.

Banka, zayıf iç talep ve tüketici harcamaları ortasında büyümeyi teşvik etmek için para politikası ayarlarını daha da gevşetmeyi planladığının sinyalini verdi.

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