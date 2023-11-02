CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Güneydoğu Asya'dan dijital ekonomi atağı

Güneydoğu Asya'dan dijital ekonomi atağı

Google, Temasek ve Bain & Company tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Güneydoğu Asya'nın dijital ekonomileri, küresel makroekonomik zorluklara rağmen bir yıl öncesine göre %11'lik bir artışla bu yıl toplam işlem değerinde 218 milyar dolara ulaşacak.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 09:28

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 09:28

Google, Temasek ve Bain & Company tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Güneydoğu Asya'nın dijital ekonomileri, "Güneydoğu Asya, dünyadaki diğer bölgelere kıyasla küresel makroekonomik zorlukları daha dirençli bir şekilde atlattı. Tüketici güveni 2023'ün ilk yarısında daha düşük seviyelere geriledikten sonra 2023'ün ikinci yarısında toparlanmaya başlıyor" ifadeleri kullanıldı. Rapor, Güneydoğu Asya'nın dijital ekonomileri, küresel makroekonomik zorluklara rağmen bir yıl öncesine göre %11'lik bir artışla bu yıl toplam işlem değerinde 218 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

Yıllık rapor Güneydoğu Asya'nın dijital ekonomisinin beş ana sektörünü (e-ticaret, seyahat, gıda ve ulaşım, çevrimiçi medya ve dijital finansal hizmetler) analiz etti.

Rapor ayrıca Güneydoğu Asya'nın dijital ekonomisindeki gelirin bu yıl 100 milyar dolara ulaşmasının ve bölgenin toplam işlem değerinden 1,7 kat daha hızlı büyümesinin beklendiğini ortaya koydu.

Temasek'in Güneydoğu Asya Başkanı Fock Wai Hoong, "Güneydoğu Asya'nın dijital ekonomisi gerçekten de karlılığa doğru eşi benzeri görülmemiş bir dönüşün ortasında. Şu anda yüksek kaliteli gelir ve para kazanmaya lazer benzeri bir odaklanma var ve bu inanılmaz derecede sağlıklı" dedi.

İlginizi Çekebilir
Bundesbank Başkanı: Sıkı para politikamız işe yarıyor Bundesbank Başkanı: Sıkı para politikamız işe yarıyor 01 Kasım 2023 08:55
ECB üyesi: Faiz artırımlarının etkisinin ekonomiye yansıması için sabır gerekli ECB üyesi: Faiz artırımlarının etkisinin ekonomiye yansıması için sabır gerekli 01 Kasım 2023 08:52
Japonya’dan enflasyonla mücadele için harcama kararı Japonya'dan enflasyonla mücadele için harcama kararı 01 Kasım 2023 08:41
Çin’de imalat sektörü daraldı Çin'de imalat sektörü daraldı 01 Kasım 2023 08:39
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Keskin düşüş gerekli ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Keskin düşüş gerekli 01 Kasım 2023 08:48
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 801 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 801 bin liraya geriledi 31 Ekim 2023 17:00
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 01 Kasım 2023 13:42
ECB’nin enflasyon tahminleri düşebilir ECB'nin enflasyon tahminleri düşebilir 31 Ekim 2023 16:48
Avro Bölgesi ekonomisi küçüldü Avro Bölgesi ekonomisi küçüldü 31 Ekim 2023 16:16
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı 31 Ekim 2023 14:00
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 01 Kasım 2023 10:01
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 31 Ekim 2023 13:42
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,00
%0,3002
DOLAR
1.002,53
%0,2528
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,33
%-0,1667
EURO
1.009,06
%0,906
DOLAR
985,36
%-1,4639
ALTIN
942,20
%-5,78
BORSA
1.008,42
%0,8418
EURO
1.038,39
%3,8391
DOLAR
1.085,95
%8,5953
ALTIN
903,25
%-9,6746
BORSA
1.041,74
%4,1739
EURO
1.516,69
%51,6689
DOLAR
1.808,83
%80,8829
ALTIN
1.892,10
%89,2095
BORSA
1.618,04
%61,8044
EURO
BİST En Aktif Hisseler