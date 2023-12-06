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Hava yolu sektörü gelirlerinin 2024'te rekor kırması bekleniyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektöründe gelecek yıl için rekor satış ve yolcu sayısı öngörüldüğünü bildirdi.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2023 16:50

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2023 16:50

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden (IATA) yapılan açıklamada, küresel hava yolu sektörünün gelirlerinin gelecek yıl bu yıla göre yüzde 7,6 artarak 964 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Hava yolu sektörünün net karının bu yıl 23,3 milyar dolara ulaşmasının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu karın gelecek yıl 25,7 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi. Sektörün net kar marjının ise bu yıl yüzde 2,6 ve 2024'te 2,7 olması bekleniyor.

Açıklamada, küresel düzeyde net karlılığın her iki yılda da sermaye maliyetinin çok altında olmasının tahmin edildiği aktarılarak, finansal performansta çok önemli bölgesel farklılıkların devam edeceği vurgulandı.

IATA, uluslararası seyahatin halen Kovid-19 öncesi seviyelerin yüzde 40 altında olduğu Çin'in havacılık sektörünün 2024'te yeniden kara geçeceğini ve İsrail-Hamas çatışmasının yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da dahil olmak üzere küresel istikrarsızlığın sektörü olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

Öte yandan jet yakıtı faturalarının tüm hava yolu sektörü işletme maliyetlerinin yüzde 31'ini oluşturması bekleniyor.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Son yıllardaki büyük kayıplar göz önüne alındığında, gelecek yıl beklenen 25,7 milyar dolarlık net kar, hava yolu sektörünün dayanıklılığının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

"Hava yolu sektörünün karlarının uygun bir perspektife oturtulması" gerektiğini vurgulayan Walsh, "Etkileyici bir toparlanmayla birlikte yüzde 2,7'lik net kar marjı yatırımcıların hemen hemen her sektör için kabul edebileceğinin çok altında." dedi.

Walsh, "Ortalama olarak hava yolu şirketleri taşınan her yolcu için sadece 5,45 dolar elde edecek. Bu, Londra Starbucks'tan basit bir orta boy latte (grande latte) kahve satın almak için yeterli. Ancak GSYH'nın yüzde 3,5'inin bağlı olduğu ve 3,05 milyon insanın doğrudan geçimini sağladığı kritik bir küresel sektör için şoklara dayanıklı bir gelecek inşa etmek için yeterli değil. " değerlendirmesinde bulundu.

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