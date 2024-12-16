Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede, 10 yıl (3570 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.