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Haziran ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalırken ithalat birim değer endeksi yüzde 1,4 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 09 Ağustos 2024 10:47

Son Güncelleme Tarihi 09 Ağustos 2024 10:49

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 azaldı.

Endeks, Haziran 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,9, yakıtlarda yüzde 1,6 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 1,4 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 azalırken yakıtlarda yüzde 8,4 yükseldi.

MİKTAR ENDEKSLERİ

İhracat miktar endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8 azaldı. Endeks, bu dönemde ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,7, yakıtlarda yüzde 20,6 artarken gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,8 azalış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise haziranda yıllık bazda yüzde 5,7 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,7, yakıtlarda yüzde 3,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 geriledi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, mayısta 158,7 olan ihracat miktar endeksi, haziranda yüzde 3 azalarak 153,9 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl haziranda 158,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,2 azalarak 155,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, mayısta 118,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,9 artarak haziranda 122,7'ye yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl haziranda 123,9 olan endeks yüzde 1,2 azalarak bu yılın aynı ayında 122,5 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl haziranda 90,2 olan dış ticaret haddi, 1,8 puan azalışla bu yılın aynı ayında 88,4 olarak kayıtlara geçti.

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