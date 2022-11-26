Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) dünya ekonomisinin gelecek yıl 2009'da küresel finansal kriz sonrası yaşanan kadar zayıf bir büyüme ortaya koymasını beklediklerini bildirdi.

Ekonomistler Robin Brooks ve Jonathan Fortun tarafından hazırlanan rapora göre küresel büyümenin 2023 yılında yüzde 1,2'ye yavaşlaması bekleniyor.

Raporda, "Küresel GSYH'ya yaklaşan darbenin ağırlığı Ukrayna savaşının izleyeceği rotaya bağlı" değerlendirmesine yer verilirken, tüketici ve iş dünyası güvenindeki keskin düşüşlerin ardından Euro Bölgesi ekonomisinin yüzde 2 daralacağı öngörüldü. IIF, ABD ekonomisinin yüzde 1 büyüyeceğini tahmin ederken, Latin Amerika için büyüme beklentisini yüzde 1,2 olarak ortaya koydu.

IIF, gelecek yıl küresel ekonomide en büyük belirleyicinin Çin olacağına da işaret etti.