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IMF, Almanya'nın bu yıl küçülen tek gelişmiş ekonomi olmasını bekliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3’ten eksi 0,5’e indirerek, ülkenin bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2023 16:32

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2023 16:32

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Küresel Farlılıklarda Gezinme" başlığıyla yayımladı.

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,5 büyüdüğünün anımsatıldığı raporda, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 3, gelecek yıl ise yüzde 2,9 olmasının beklendiği kaydedildi.

IMF, temmuz ayında yayımladığı tahminlerinde, küresel ekonominin hem 2023 hem de 2024'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, Almanya'nın bu yıl yüzde 0,5 küçülmesi beklenirken, gelecek yıl yüzde 0,9 büyüyeceği tahmine yer verildi.

IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 küçüleceğini ve 2024'te yüzde 1,3 büyüyeceğini öngörmüştü. IMF raporunda, Almanya'nın bu yıl küçülen tek gelişmiş ekonomi olmasının beklendiği belirtilirken, bu da Almanya'nın yeniden "Avrupa'nın hasta adamı" olup olmayacağı tartışmasına kapı araladı.

Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüş, yılın ikinci çeyreğinde ise büyüme gösterememişti.

Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi, yüksek enerji fiyatları ve yüksek enflasyonla artan faizler, Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

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