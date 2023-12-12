IMF Başkan Yardımcısı: Küresel ekonomideki parçalanma GSYH'yi düşürebilir

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) iki numaralı yetkilisi olan Başkan Yardımcısı Gita Gopinath,, küresel ekonomide parçalanma ve altında yatan ikili ticarette açık değişimler, Ukrayna savaşı ve ABD ile Çin arasındaki gerginlik göz önüne alındığında "yeni soğuk savaşın" tetiklenebileceği konusunda uyardı.

Gopinath, bu nedenlerin dünya ekonomisini iki blok haline getirmesi durumunda, kayıpların küresel GSYH'nin yüzde 2,5-7,0'sine ulaşabileceğini söyledi.

Yetkili, "Küreselleşmeden geniş tabanlı bir geri çekilme belirtisi olmasa da, jeoekonomik parçalanma giderek daha fazla gerçek olduğu için hata çizgileri ortaya çıkmaktadır. Parçalanma derinleşirse kendimizi yeni bir "soğuk savaşta" bulabiliriz. " dedi.