IMF büyüme tahminlerini düşürüp enflasyon beklentisini yükseltecek

Washington'da gerçekleşecek IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde değerlendirmelerde bulunan Georgieva, savaşın enerji arzında ciddi kesintilere neden olduğunu ve bunun küresel ekonomik görünümü olumsuz etkilediğini vurguladı.

Georgieva ayrıca, çatışmalar kısa sürede sona erse dahi IMF'nin 14 Nisan'da yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edileceğini, enflasyon beklentilerinin ise yükseltileceğini belirtti. Savaş öncesinde IMF, küresel büyümenin 2026'da yüzde 3,3, 2027'de ise yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyordu.

Bu açıklamalar, jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığını ve özellikle enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin devam edeceğini ortaya koyuyor.