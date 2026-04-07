IMF büyüme tahminlerini düşürüp enflasyon beklentisini yükseltecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ortadoğu’da devam eden çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, artan jeopolitik risklerin büyüme üzerinde baskı oluştururken enflasyonu yukarı yönlü tetiklediğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 09:04

Washington'da gerçekleşecek IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde değerlendirmelerde bulunan Georgieva, savaşın enerji arzında ciddi kesintilere neden olduğunu ve bunun küresel ekonomik görünümü olumsuz etkilediğini vurguladı.

Georgieva ayrıca, çatışmalar kısa sürede sona erse dahi IMF'nin 14 Nisan'da yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edileceğini, enflasyon beklentilerinin ise yükseltileceğini belirtti. Savaş öncesinde IMF, küresel büyümenin 2026'da yüzde 3,3, 2027'de ise yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyordu.

Bu açıklamalar, jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığını ve özellikle enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin devam edeceğini ortaya koyuyor.

İlginizi Çekebilir
Çin’in tahvil getirilerinde yükseliş bekleniyor Çin'in tahvil getirilerinde yükseliş bekleniyor 06 Nisan 2026 08:52
İngiltere’de emeklilik yaşı 67’ye çıkıyor: Kimler etkilenecek, maaşlar ne kadar artacak? İngiltere’de emeklilik yaşı 67’ye çıkıyor: Kimler etkilenecek, maaşlar ne kadar artacak? 04 Nisan 2026 15:05
İsviçre frangı yeniden güvenli liman mı? İsviçre frangı yeniden güvenli liman mı? 04 Nisan 2026 14:25
ABD’de benzin fiyatları 2022’den sonra ilk kez 5 doları aştı: Petrol krizi etkisini gösteriyor ABD’de benzin fiyatları 2022’den sonra ilk kez 5 doları aştı: Petrol krizi etkisini gösteriyor 04 Nisan 2026 14:19
Trump yönetimi, savunma için 1,5 trilyon dolarlık kaynak talep etti Trump yönetimi, savunma için 1,5 trilyon dolarlık kaynak talep etti 04 Nisan 2026 13:05
Küresel enerji piyasalarında fiyat hareketliliği sürüyor Küresel enerji piyasalarında fiyat hareketliliği sürüyor 04 Nisan 2026 12:03
Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı 04 Nisan 2026 11:42
IMF: Japon ekonomisi küresel şoklar karşısında dayanıklılık sergiledi IMF: Japon ekonomisi küresel şoklar karşısında dayanıklılık sergiledi 04 Nisan 2026 11:33
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 813 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 6 milyon 813 bin liraya çıktı 03 Nisan 2026 16:52
Microsoft’tan Japonya’ya 10 milyar dolarlık dev yatırım Microsoft’tan Japonya’ya 10 milyar dolarlık dev yatırım 03 Nisan 2026 15:49
Avustralya’da halkın panik alımları, yakıt krizini derinleştirdi Avustralya'da halkın "panik alımları", yakıt krizini derinleştirdi 03 Nisan 2026 15:39
AB’de akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor AB'de akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor 03 Nisan 2026 15:38
