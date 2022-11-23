IMF, Çin`in 2023 ve 2024`te yüzde 4,4 büyümesini bekliyor

4.Madde Konsültasyonu çerçevesinde 2-16 Kasım tarihleri arasında IMF'den bir heyet Çin'de üst düzey görüşmelerde bulundu.

IMF'nin Birinci Başkan Yardımcısı Direktör Gita Gopinath Başkanlığından oluşan heyet ziyareti ile ilgili bir değerlendirme yapıldı.

Sıfır COVID stratejisi kapsamında Çin'in, pandeminin ilk etkisini iyi atlattığına işaret edilen değerlendirmede, sonrasında büyümenin yavaşladığı ve COVİD salgınları, emlak sektöründeki derin zorluklar ve küresel talepteki yavaşlamayla birlikte baskı altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Aşağı yönlü bu riskler çerçevesinde ekonominin bu yıl yüzde 3,2 büyüdükten sonra, 2023 ve 2024 yıllarında yüzde 4,4 büyümesinin beklentiğine işaret edildi.

Açıklamada, yetkililerin son zamanlarda emlak sektörü krizine tepkilerini hızlandırdıkları belirtilerek, sorunlu bitmemiş projeleri tamamlamak ve yeni projeleri korumak için mekanizmalara ihtiyaç olduğu kaydedildi.