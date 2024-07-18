CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi IMF: Fed, faiz indirimi için 2024 sonunu beklemeli

IMF: Fed, faiz indirimi için 2024 sonunu beklemeli

IMF, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını '2024'ün sonlarına' kadar düşürmemesi gerektiğini ve hükümetin artan federal borcu yavaşlatmak için Başkan Joe Biden'ın yıllık 400.000 dolar eşiğinden daha az kazanan haneler de dahil olmak üzere vergileri artırması gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2024 16:16

Son Güncelleme Tarihi 18 Temmuz 2024 16:16

IMF, ABD ekonomi politikalarına ilişkin yıllık "Madde IV" incelemesinde, son haftalarda, güçlü ekonomik büyümeye rağmen ABD açıklarının artmaya devam etmesi ve Cumhuriyetçiler ile Demokratların Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde vergi ve harcama önerilerini formüle etmeleri nedeniyle daha fazla mali ihtiyatlılığa duyulan ihtiyacı vurguladı.

IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas Salı günü yaptığı açıklamada, Fed'in güçlü işgücü piyasası nedeniyle para politikasını gevşetmeye başlamak için daha uzun süre beklemeyi göze alabileceğini söylemişti.

Ancak Madde IV raporunda, enflasyon verilerinde daha fazla yukarı yönlü sürprizden kaçınmak için bu değişimin "2024'ün sonlarında" gelmesi gerektiği belirtildi

Raporda, "Enflasyona yönelik belirgin yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında - bu yılın başlarında açıklanan verilerle daha da belirgin hale geldi - politika faizini ancak verilerde enflasyonun FOMC'nin yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde geri döndüğüne dair daha net kanıtlar ortaya çıktıktan sonra düşürmek ihtiyatlı olacaktır" denildi.

İlginizi Çekebilir
AB’de yeni araç kayıtları arttı AB'de yeni araç kayıtları arttı 18 Temmuz 2024 09:10
ABD stoklarında düşüş petrol fiyatlarını yükseltti ABD stoklarında düşüş petrol fiyatlarını yükseltti 18 Temmuz 2024 09:08
Rekor seviyeden gerileyen ons altın yeniden toparlanıyor Rekor seviyeden gerileyen ons altın yeniden toparlanıyor 18 Temmuz 2024 09:06
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü 18 Temmuz 2024 13:26
Eski Fed üyesi faiz indirimi için eylüle işaret etti Eski Fed üyesi faiz indirimi için eylüle işaret etti 18 Temmuz 2024 09:04
Nasdaq 2022’den bu yana en kötü gününü yaşadı Nasdaq 2022'den bu yana en kötü gününü yaşadı 18 Temmuz 2024 09:00
Tayvanlı çip üreticisi TSMC’nin net karı arttı Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin net karı arttı 18 Temmuz 2024 08:58
ABD’de mortgage faizi 4 ayın en düşüğünde ABD'de mortgage faizi 4 ayın en düşüğünde 17 Temmuz 2024 16:37
Borsa güne rekorla başladı Borsa güne rekorla başladı 18 Temmuz 2024 10:06
ABD’de konut başlangıçları beklentileri aştı ABD'de konut başlangıçları beklentileri aştı 17 Temmuz 2024 16:34
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı 18 Temmuz 2024 10:46
Küresel piyasalarda gözler ECB’ye çevrildi Küresel piyasalarda gözler ECB'ye çevrildi 18 Temmuz 2024 09:34
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,48
%0,6477
BORSA
1.003,48
%0,3477
ALTIN
997,29
%-0,2713
DOLAR
997,24
%-0,2762
EURO
1.043,09
%4,3087
BORSA
1.351,82
%35,1821
ALTIN
1.143,06
%14,3055
DOLAR
1.152,62
%15,2618
EURO
1.070,18
%7,018
BORSA
1.431,99
%43,1991
ALTIN
1.154,22
%15,4222
DOLAR
1.181,67
%18,1669
EURO
1.697,79
%69,7791
BORSA
2.419,31
%141,9306
ALTIN
1.768,51
%76,8511
DOLAR
1.826,00
%82,5999
EURO
BİST En Aktif Hisseler