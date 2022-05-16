IMF, Çin yuanının SDR (Özel Çekim Hakkı) sepeti içindeki ağırlığını, yuanın bu sepete alındığı 2016 yılından bu yana ilk kez gözden geçirdi.

ABD dolarının ağırlığını yüzde 41,73'ten 43,38'e çıkaran IMF, yuanın ağırlığını yüzde 10,92'den yüzde 12,28'e yükseltti. Euronun ağırlığı yüzde 30,93'ten yüzde 29,31'e gerilerken, Japon yeninin ağırlığı yüzde 8,33'ten yüzde 7,59'a çekildi. GBP'nin payı da yüzde 8,09'dan yüzde 7,44'e indi.

DEĞİŞİKLİKLER 1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

IMF yaptığı açıklamada, İcra Kurulu'nun SDR içindeki para birimlerinin ağırlıklarını 2017-2021 dönhhemindeki ticaret ve finans piyasası gelişmelerini temel alarak belirlediğini vurguladı.

Ağırlıkmlarda yapılan değişiklikler 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.