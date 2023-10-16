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'Japon yeni baskı altında kalmaya devam edecek'

IMF'in Asya ve Pasifik Bölümü Direktör Yardımcısı Sanjaya Panth, Japon yenindeki son düşüşlerin temel nedenlerden kaynaklandığını ve yetkililerin döviz piyasasına müdahale etmesini gerektirecek herhangi bir husus olmadığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 09:30

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 09:30

IMF'in Asya ve Pasifik Bölümü Direktör Yardımcısı Sanjaya Panth, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yen konusunda hissiyatımız, döviz kurunun büyük ölçüde temel göstergeler tarafından yönlendirildiği yönünde. Faiz oranı farkları devam ettiği sürece yen baskı altında kalmaya devam edecektir" dedi.

Panth, IMF'nin döviz piyasalarına bir müdahaleyii yalnızca piyasada ciddi bir işlev bozukluğu, finansal istikrar risklerinin artması veya enflasyon beklentilerinin çıpasının çözülmesi durumunda haklı gördüğünü vurguladı.

Yendeki son düşüşlerin yetkililerin döviz piyasasına müdahale etmesini gerektirip gerektirmediği sorusuna da yanıt veren Panth, "Şu anda bu üç husustan herhangi birinin mevcut olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Panth, Japonya'nın yakın vadeli enflasyon görünümünde aşağı yönlü risklerden çok yukarı yönlü riskler olduğunu, çünkü ekonominin tam kapasiteye yakın çalıştığını ve fiyat artışlarının giderek daha fazla güçlü talepten kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

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