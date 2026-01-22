İngiliz bankacılık devi, Türk perakende hisselerinde hedeflerini güncelledi

Rapor, Türk şirketlerinin zor makroekonomik koşullara karşı "uyarlanabilir büyüme stratejileri" geliştirdiğini ve pazar fırsatlarını hızlı bir şekilde değerlendirebildiğini öne çıkarıyor.

HSBC analistlerine göre, 2026'ya doğru enflasyonun nispeten istikrara kavuşması, maliyet baskılarının kontrol altına alınması ve faiz oranlarındaki düşüş eğilimi, şirket karlarını destekleyecek başlıca faktörler olacak.

Özellikle 2026 için öngörülen yüzde 27'lik asgari ücret artışının yılın ilk yarısında tüketimi canlandırması bekleniyor. Analistler, enflasyonun kademeli düşüşüyle birlikte harcama görünümünün daha stabil hale geleceğini öngörüyor.

Sektörde şirketlerin büyüme stratejilerinde ince ayarlar yaptığı gözleniyor. Gıda perakendecilerinde BİM, süpermarket segmentine (FİLE) yönelirken, Migros online gıda teslimatına odaklanıyor.

İçecek sektöründe ise Coca-Cola İçecek (CCI) gibi şirketlerin, yerel pazarlardaki zorlukları dengelemek amacıyla yüksek büyüme potansiyeli sunan uluslararası pazarlara yöneldiği belirtiliyor. HSBC, mevcut konjonktürde BİM ve Mavi'nin pazar konumları ve büyüme potansiyelleri nedeniyle "Al" tavsiyesiyle öne çıktığını vurguluyor.

Rapor doğrultusunda birçok hisse için hedef fiyat artırılırken, BİM, Mavi ve Şok Marketler en yüksek getiri potansiyeli taşıyan şirketler arasında yer aldı.