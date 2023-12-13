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İngiliz ekonomisi ekimde küçüldü

İngiliz ekonomisi ekimde önceki aya göre yüzde 0,3 daralırken, ağustos-ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde büyüme göstermedi.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2023 10:44

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2023 10:44

Ulusal İngiliz İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı öncü verilere göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) eylüldeki yüzde 0,2'lik büyümenin ardından ekimde geriledi.

İngiliz ekonomisi ekimde önceki aya göre yüzde 0,3 daraldı, ağustos-ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre değişiklik göstermedi.

Ekonomide ekimde görülen daralmada hizmet sektöründeki yüzde 0,2'lik küçülme en etkili faktör oldu. Üretim sektörü ekimde önceki aya göre yüzde 0,8 ve inşaat sektörü de yüzde 0,5 küçüldü.

ONS Ekonomi İstatistikleri Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ilk tahminlerinin son üç ayda ekonominin yatay seyrettiğini gösterdiğini belirtti.

Ekimde üç ana sektörde de daralma görüldüğünü kaydeden Morgan, "Hizmet sektöründeki düşüş, GSYH'deki küçülmenin en temel sebebi oldu. İnternet teknolojileri, film yapımı ve hukuk firmalarının aktivitelerindeki daralma, hizmet sektöründeki küçülmeyi tetikledi. Hava koşulları nedeniyle üretim ve inşaat sektörlerindeki aktivite de yavaşladı." değerlendirmesinde bulundu.

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