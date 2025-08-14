İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

CANLI BORSA
İngiltere ekonomisi nisan-haziran döneminde çeyreklik bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2025 09:49

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran ve ikinci çeyreğe ilişkin ekonomik büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, ülke ekonomisi haziranda aylık bazda yüzde 0,4 büyürken, hizmet sektöründe büyüme yüzde 0,3, imalat ve inşaat sektörleri sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,3 oldu.

İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde ise önceki çeyreklik döneme yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Beklenti, ekonomik büyümenin bu dönemde yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

Bu dönemde hizmet ve inşaat sektöründeki büyüme sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 1,2 olurken, imalat yüzde 0,3 daraldı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ikinci çeyrekteki büyümenin genel olarak hizmet sektöründen sağlandığını belirterek, bilgisayar programlama, sağlık ve araç satışlarına yönelik aktivitenin büyüdüğü ifade etti.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, bugünkü verilerin ekonominin yıla ilk çeyrekte güçlü bir başlangıç yapmasının ardından ikinci çeyrekte de büyümeye devam ettiğini gösterdiğine işaret ederek, "Ancak çalışan insanlar için işleyen ve çalışan insanları ödüllendiren bir ekonomi sağlamak için daha fazla şey yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

