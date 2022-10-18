İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) tarafından bu ayın sonunda açıklanacak bağımsız tahminlerin kamu borcunun GSYH'ya oranının düşmekte olduğunu göstereceğini savundu.

Parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Hunt, "OBR'nin tahminlerinin kamu borcunun GSYH'ya oranını düşmekte olduğunu göstereceğinin garantisini verebilirim. Tahminler kamu finansmanının tam kontrol altına aldığımızda günlük harcamalar için borçlanmayacağımızı gösterecek" dedi.

Hunt ayrıca, kendisine "bağımsız uzman görüşü" sunmaları için bir Ekonomik Danışma Konseyi oluşturduğunu bildirdi.

Konsey'de eski Maliye Bakanı George Osborne'nin baş danışmanı Rupert Harrison, daha önce BOE Para Politikası Komitesi'nde göre yapmış olan Gertjan Vieghe, ve Sushil Wadhwani ile JPMorgan Asset Management'ın EMEA baş piyasa stratejisti Karen Ward olacak.