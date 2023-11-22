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İngiltere Maliye Bakanı'ndan vergi indirimi açıklaması bekleniyor

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın bugün yapacağı Sonbahar Açıklaması'nda işletmeler için vergi indirimleri açıklaması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2023 09:23

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2023 09:23

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın bugün parlamentoda yapacağı Sonbahar Açıklamasını, bütçe güncelleme konuşmasını, hükümetin odağını uzun süredir devam eden zayıf büyüme sorununu çözmeye kaydırmak için kullanmayı planladığını öne sürüldü.

Hunt'ın konuşmasının medya ile paylaşılan bölümlerine göre, önümüzdeki on yıl içinde iş yatırımlarını yılda 20 milyar GBP artırmanın, vergileri düşürmenin ve daha fazla insanı işe almanın yollarını açıklanacak.

Hunt'ın parlamentoya "Küresel bir salgın ve enerji krizinin ardından ekonomimizi yeniden rayına oturtmak için zor kararlar aldık. Ancak işimiz henüz bitmedi" demesi bekleniyor.

Konuşma alıntılarına göre, diğer önlemler yüksek büyüme oranına sahip sektörlere yatırımı arttıracak, bürokrasiyi azaltacak, borçları düşürecek ve en son verilere göre %4,6 olan enflasyonu %2'ye indirecek.

Times, Hunt'ın yaklaşık 28 milyon kişi için ulusal sigorta oranlarını düşüreceğini ve iş yatırımları için vergi teşviklerini kalıcı hale getireceğini bildirdi.

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