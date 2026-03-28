İngiltere'de akaryakıt krizi! İstasyonlarda tedarik sıkıntısı başladı

İngiltere’de akaryakıt fiyatları yükselişini sürdürürken, küresel enerji piyasalarında yaşanan arz sıkıntıları nedeniyle bazı istasyonlarda geçici tedarik sorunları baş göstermeye başladı.

Oluşturma Tarihi 28 Mart 2026 09:30

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında artış sürerken, petrolde küresel çapta yaşanan arz aksaklıkları ve artan talep nedeniyle bazı akaryakıt istasyonlarında "geçici tedarik kısıtı" yaşandığı bildirildi.

HÜRMÜZ ETKİSİ: ARZ DARALDI, FİYATLAR YÜKSELDİ

Hürmüz Boğazı'nda savaş nedeniyle trafiğin neredeyse durma noktasına gelmesi, petrol ve doğal gaz arzında ciddi baskı oluşturdu. ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışma, küresel enerji akışını sekteye uğratarak fiyatların yükselmesine yol açtı.

Bu gelişmelerin ardından İngiltere'de benzinin litre fiyatı 1,5 sterlini aşarken, savaş öncesine göre yaklaşık yüzde 15 artış kaydetti. Dizel fiyatı ise litre başına 1,77 sterline kadar yükseldi.

"TALEP ARZIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Asda CEO'su Allan Leighton, bazı akaryakıt istasyonlarında "geçici kısıt" yaşandığını doğruladı. Leighton, fiyat dalgalanmalarıyla birlikte talepte güçlü bir artış görüldüğünü belirtti.

Açıklamasında, "Talep açıkça arzın önüne geçti. Arz sıkışık ve bu konuda yoğun şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Leighton, yaşanan sorunun geçici olduğunu ancak teslimat süreçlerinde aksaklıkların bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

KÜRESEL ETKİLER SÜRÜYOR

Enerji piyasalarında yaşanan bu gelişmeler, yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmayıp küresel ölçekte enflasyon ve tedarik zinciri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde, benzer arz-talep dengesizliklerinin diğer ülkelerde de görülmesi bekleniyor.

