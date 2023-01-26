İngiltere'de 2022 yılında küresel çip kıtlığı ve yapısal değişiklikler nedeniyle araç üretimi yüzde 10'a yakın düşüş gösterdi. Ancak elektrikli araç üretimi rekor seviyeye çıktı.

İngğiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, İngiltere'de 2022 yılında üretim bir önceki yıla göre yüzde 9,8 azalarak 775 bin 14 araç oldu. Bu rakam pandemi öncesi seviyelerin yüzde 40,5 altında yer alırken, 1956 yılından bu yana da en düşük seviye oldu.

Üretilen araçların yaklaşık üçte biri elektrikli veya hibrit oldu. Söz konusu araçların üretimi yüzde 4,5 artışla 234 bin 66 adet olarak belirlendi.

Ülkenin ihracatı yüzde 14 düşüşle 606 bin 838 adet olurken, ihracatın payı yüzde 78,3 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayında ise üretim yüzde 17,9 düşüşle 51 bin 168 adet oldu.