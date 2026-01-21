İngiltere'de enflasyon Aralık ayında beklentileri aştı

İngiltere'de yıllık enflasyon, Aralık ayında yükselişini sürdürdü. Ülkenin Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) Çarşamba günü yayımladığı verilere göre, yıllık enflasyon oranı Aralık ayında yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Kasım ayında bu oran yüzde 3,2 seviyesindeydi. Açıklanan veri, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Enflasyondaki yükselişte en büyük payı alkol ve tütün ürünleri aldı. Söz konusu gruptaki fiyat artışı yıllık bazda yüzde 5 oldu. Ulaştırma kaleminde ise fiyatlar yıllık yüzde 4 artış gösterdi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0,4 oranında yükseldi. Konut sahibi maliyetlerini de içeren Tüketici Fiyat Endeksi (CPIH) ise yıllık bazda yüzde 3,6 artarken, Kasım ayına göre yüzde 0,1 yükseldi.