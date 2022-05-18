İngiltere`de enflasyon beklentileri aştı 40 yılın rekorunu kırdı! Truss: Çok zorlu ekonomik durumdayız

Nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 arttı. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre bu 1982'den bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı oldu. Beklenti Nisan ayında tüketici fiyatlarında yüzde 9,1 artış olacağı yönündeydi.

Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi. Enerji, gıda ve alkol-tütün hariç fiyatlar Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,2 arttı. Beklenti aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 6,2 artış olacağı yönündeydi.

Nisan ayında perakende fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 yükseldi.