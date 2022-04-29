Citi ve YouGov tarafından yapılan ankete göre, halkın gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Mart ayında görülen yüzde 6,1'lik rekordan Nisan ayında yüzde 6,0'a indi.

EKİM 2021'DEN BERİ İLK DÜŞÜŞ

Gelecek 5-10 yıl için enflasyon beklentisi de Nisan'da Mart ayındaki yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye düştü. Bu, Ekim 2021'den bu yana görülen ilk düşüş oldu.

İngitere'de enflasyon Mart ayında son 30 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,0'a çıkmıştı. BoE'nin 5 Mayıs'ta yapacağı toplantıda faizi bir kez daha artırarak 2009'dan bu yana görülen en yüksek oran olan yüzde 1,0'a çıkarması bekleniyor.