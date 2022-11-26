Çift haneli enflasyonla mücadele eden İngiltere, Noel tatili döneminden Ocak ayına kadar, işçilerin ücret anlaşmazlığı ve daha iyi çalışma koşulları talep etmesinin getirdiği endüstriyel bir huzursuzlukla karşı karşıya.

DEMİRYOLU GREVLERİ

İngiltere'nin demiryolu ağının büyük bir bölümü son aylarda defalarca durma noktasına geldi. On binlerce demiryolu işçisi, ücret ve koşullar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Noel öncesi ve sonrasında yeni grevler düzenleyecek. Yolcular, bayram döneminde ciddi seyahat aksamalarına hazırlanıyor.

HASTANE GREVLERİ

İngiltere'nin devlet tarafından yönetilen Ulusal Sağlık Servisi (NHS), hastane tedavisi için bekleme listelerinde 7 milyon rekor hastayla, COVID-19 salgınının hizmetleri vurmasının ardından hâlâ uğraşan personelden kaynaklanan benzeri görülmemiş bir endüstriyel eylemle karşı karşıya.

ÖĞRETMENLER DE GREVDE

Öğretmenler , maaş konusuyla ilgili görüşmelerin başarısız olmasının ardından yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez grev yaptılar.

POSTA HİZMETLERİ

Asırlık posta ve paket şirketi olarak bilinen Royal Mail'deki İngiliz posta işçileri de Aralık ayı boyunca yapacakları iş bırakma grevine hazırlanırken grevin, Noel öncesi teslimatlarını kesintiye uğratması bekleniyor.