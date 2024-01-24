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İngiltere’de hizmet sektörü büyüdü

İngiltere’de hizmet sektörü ocak ayında büyüme kaydetti.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 15:27

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 15:27

S&P/CIPS tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de hizmet sektörü Satın Alım Yöneticileri (PMI) verisinin bu yılın ocak ayında 53,8 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Ülkede geçen ay (2023 Aralık) hizmet sektörü PMI verisi 53,4 seviyesindeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise sektörel daralma olarak kabul ediliyor.

Hizmet sektörü tek başına İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını temsil ediyor.

Ülkede imalat sektörü PMI verisinin ise 47,3 olarak kaydedildiği belirtilen açıklamada, bu verinin geçen ay (2023 Aralık) 46,2 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ülkede hizmet ve imalat sektörlerini kapsayan bileşik PMI verisinin ise ocak ayında 52,5 seviyesine yükseldiği ifade edildi.

Ülkede Aralık 2023'te bileşik PMI endeksi 52,1 olarak kayıtlara geçmişti.

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