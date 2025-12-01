CANLI BORSA
İngiltere'de imalat sanayi PMI 14 ayın en üst seviyesinde

İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda 50,2 puanla son 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2025 13:53

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, İngiltere'nin kasım ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayindeki üretim 50 puanı aşarak büyüme bölgesine geçti. İmalat sanayi PMI kasımda 50,2 ile son 14 ayın en yüksek seviyesini gördü. Böylece, İngiltere'de imalat sanayi üretimi üst üste ikinci ayda artış kaydetti. İmalat PMI ekimde 49,7 puan olmuştu.

Ülkede kasımda yurt içi talep güçlenirken yeni ihracat siparişlerindeki daralma yavaşladı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, PMI verilerine ilişkin değerlendirmesinde, kasımda imalat sektöründe toparlanmaya yönelik işaretler görüldüğünü belirterek, "Üretim üst üste iki aydır artıyor ve 13 ay süren kesintisiz düşüşün ardından yeni siparişler istikrar kazandı. İş dünyasındaki iyimserlik de toparlanmaya devam edecek son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu rakamlar özellikle cesaret verici çünkü söz konusu iyileşme, kasımda Sonbahar Bütçesi öncesinde yaşanan yüksek seviyelerdeki belirsizliğe rağmen gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, 26 Kasım'da Sonbahar Bütçesi kapsamında bir dizi yeni vergi düzenlemesi duyurmuştu.

