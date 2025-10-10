İngiltere'de işe alım piyasasında durgunluk sürüyor

CANLI BORSA
İngiltere'de bu sabah yayımlanan bir işe alım firmaları anketine göre, İngiltere'nin işe alım piyasası durgunluğunu koruyor ve ücretler durgun seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2025 08:51

İstihdam ve İşe Alım Konfederasyonu'nun (REC) eylül ayı verileri, işe alımlarda keskin düşüşler gösterdi, ancak kalıcı personel alımlarındaki düşüş 12 aydır en hafif seviyede gerçekleşti.

Özellikle perakende ve konaklama sektörlerindeki iş ilanları azaldı. Bu sektörler, Reeves'in geçen yılki ilk bütçesinde işverenler için sosyal güvenlik katkı paylarını artırma kararıyla sert bir darbe almıştı.

Başlangıç maaşları zar zor arttı ve kalıcı personelin maaş artışı, Mart 2021'de başlayan ücret artışı serisindeki en düşük seviyede gerçekleşti.

REC İcra Kurulu Başkanı Neil Carberry, Reeves'in 26 Kasım'daki bütçesinde iş dünyası için yeni vergi artışlarından kaçınarak ve işverenlerin maliyetlerini artırmasından korktuğu, çalışanlara daha fazla hak verilmesini öngören planda esneklik göstererek kurumsal güveni artırabileceğini söyledi. Carberry, "Önümüzdeki ay açıklanacak gerçekten iş dostu, büyümeyi destekleyici bir Sonbahar bütçesi, çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağlayabilir" dedi.

