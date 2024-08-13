CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

İngiltere'de işsizlik düştü

İngiltere'de nisan-haziran aylarını kapsayan dönemde işsizlik beklenmedik şekilde geriledi.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2024 11:17

Son Güncelleme Tarihi 13 Ağustos 2024 11:18

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, işsizlik üç aylık dönemde yüzde 4,2'ye düştü. Beklenti, işsizliğin yüzde 4,4 seviyesinden yüzde 4,5'e yükseleceği yönündeydi.

Bu dönemde çalışanların ikramiyeler hariç düzenli ücretlerindeki yıllık artış ise yüzde 5,4 olurken, ikramiyeler dahil ücretlerdeki büyüme yüzde 4,5 olarak hesaplandı.

Reel (enflasyona göre ayarlanmış) ücretlerdeki artış ikramiyeler hariç yüzde 2,4 ve ikramiyeler dahil yüzde 1,6 oldu.

Öte yandan, haziranda grevler başta olmak üzere iş gücü piyasasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 100 bin iş günü kaybı yaşandı.

İlginizi Çekebilir
Britanya’nın en büyük şirketlerinin CEO’larına rekor ücret Britanya'nın en büyük şirketlerinin CEO'larına rekor ücret 12 Ağustos 2024 08:37
Çinli şirketin tasfiye duruşması ertelendi Çinli şirketin tasfiye duruşması ertelendi 12 Ağustos 2024 08:35
Avustralya Merkez Bankası belirsizliğe işaret etti Avustralya Merkez Bankası belirsizliğe işaret etti 12 Ağustos 2024 08:33
BoE üyesi Mann: Mal ve hizmet fiyatlarının yeniden yükselmeye hazırlanıyor BoE üyesi Mann: Mal ve hizmet fiyatlarının yeniden yükselmeye hazırlanıyor 12 Ağustos 2024 08:31
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek 11 Ağustos 2024 13:46
Avrupa gaz fiyatları tırmanan jeopolitik gerilimle 8 ayın zirvesine çıktı Avrupa gaz fiyatları tırmanan jeopolitik gerilimle 8 ayın zirvesine çıktı 11 Ağustos 2024 11:15
Küresel yazılım sorunu hava yolu şirketlerinin hisselerini düşürdü Küresel yazılım sorunu hava yolu şirketlerinin hisselerini düşürdü 11 Ağustos 2024 11:10
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 13 Ağustos 2024 10:04
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 13 Ağustos 2024 09:18
Emtia piyasasında altın öne çıktı Emtia piyasasında altın öne çıktı 09 Ağustos 2024 11:16
Haziran ayı dış ticaret endeksleri açıklandı Haziran ayı dış ticaret endeksleri açıklandı 09 Ağustos 2024 10:47
Brent petrolde talep endişeleri devam ediyor Brent petrolde talep endişeleri devam ediyor 09 Ağustos 2024 10:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler