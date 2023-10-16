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İngiltere'de konut fiyatlarındaki artış azaldı

Rightmove tarafından derlenen verilere göre, İngiltere'de konutlar için istenen fiyatlar Ekim ayından 2008'den bu yana görülen yılın en yavaş hızda arttı.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 09:16

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 09:16

Rightmove'a göre 10 Eylül ve 7 Ekim tarihleri arasında ortalama konut fiyatları bir önceki dört haftaya göre %0,5 oranında artarak %1,4'lük ortalama artışın oldukça altında kaldı.

Fiyatlar bir önceki yıla kıyasla %0,8 düşerken, üzerinde anlaşılan satış sayısı yıllık bazda %17 geriledi.

Rightmove direktörü Tim Bannister, mortgage piyasasının 11 hafta boyunca düşen mortgage oranlarının ardından daha istikrarlı olduğunu ve satılık her bir ev hakkında bilgi alan alıcı sayısının pandemi öncesi 2019'un aynı dönemine göre %8 daha yüksek kaldığını söyledi.

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