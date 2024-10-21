İngiltere'de konut satış fiyatları arttı

İngiltere Emlak sitesi Rightmove'a göre, ekim ayında istenen fiyatlar yalnızca %0,3 artarak, aylık %1,3'lük artış ortalamasının oldukça altında kaldı. Satılık ev sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12 daha yükseldi ve 2014'ten bu yana emlakçı başına düşen en yüksek rakama çıktı. Alıcı talebinin artmasıyla emlak piyasasındaki genel faaliyet güçlü kalmaya devam etti. Fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre %1,0 arttı.

Rightmove'un emlak bilimi direktörü Tim Bannister, bazı alıcıların İngiltere Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerinde daha fazla indirim yapmasını ve hükümetin bu ay sonunda açıklayacağı bütçeyi beklediğini söyledi. "Ufukta bütçe şeklinde bir bulut olmasına rağmen, büyük resim 2025'e doğru piyasa için hala olumlu görünüyor. Taşımacılar üzerindeki satın alınabilirlik baskılarına rağmen piyasa aktivitesi güçlü kalmaya devam ediyor," diyen Bannister sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütçenin içeriği hakkında daha fazla kesinliğe sahip olduğumuzda, umarım bunu hızlı ikinci ve üçüncü Banka Faizi indirimleri izler, piyasa iyimserliğinde yaz aylarında yaşadığımız gibi yeni bir artış görebiliriz."

Mortgage kredisi veren Halifax ve Nationwide da Eylül ayında konut fiyatlarında artış bildirmişlerdi.