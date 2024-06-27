İngiltere'de otomobil üretimi düştü

İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, toplam üretimin yıllık %12 düşüşle 79,000 araca gerilediğini belirtti. Bu dönemde ihracat üretimi %17 azalırken, İngiltere'deki alıcılar için üretilen otomobiller %9,1 arttı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ ÜRETİMİ DÜŞÜRDÜ

Fabrikaların elektrikli araçlara geçiş için yeniden donatılmasının Nisan ayında olduğu gibi üretimi düşürdüğünü belirten SMMT, Birleşik Krallık endüstrisinin sıfır emisyonlu üretim yatırımları için uluslararası alanda rekabet etmesi gerektiğini de vurguladı.

SMMT, tamamen ya da kısmen bataryalarla çalışan elektrikli araç üretiminin bir önceki yıla göre %3 artarak 26.500 adede ulaştığını açıkladı.