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İngiltere'de otomobil üretiminde düşüş sürüyor

İngiltere'de otomobil üretimi mart ayının ardından nisan ayında da düştü.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 08:36

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 08:36

İngiltere'nin otomobil üretimi Mart ayının ardından Nisan ayında da düştü. Üretim Nisan ayında yıllık bazda %7 oranında azaldı. Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Nisan ayında üretimin geçen yılın aynı dönemindeki 66.527 adetten 61.820 adede gerilediğini belirtti.

ELEKTİRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ ILIMLI ARTTI

SMMT CEO'su Mike Hawes, "Birkaç hafta sonra yapılacak genel seçimlerle birlikte, bir sonraki hükümet sadece Birleşik Krallık imalatının rekabetçiliği için değil, aynı zamanda sektörün net sıfır geleceğe geçişi için gereken yatırım için de koşulların uygun olmasını sağlamalıdır" dedi.

Tamamen elektrikli modeller, plug-in hibritler veya tam hibritler olmak üzere elektrikli araçlar, üretilen tüm otomobillerin %37,7'sinden %40,5'ini temsil etti.

Sektör kuruluşu, üreticilerin bir önceki yıla göre %0,1'lik mütevazı bir artışla toplam 25.031 adet elektrikli araç ürettiğini belirtti.

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