İngiltere’de perakende satışlar Aralık ayında yükseldi

Birleşik Krallık’ta perakende satışlar, Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2026 10:24

Son Güncelleme Tarihi 23 Ocak 2026 10:28

Ülkenin istatistik kurumu Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), verileri cuma günü yayımladı.

Aylık bazda perakende satışlar yüzde 0,4 artış gösterirken, artışta en büyük katkıyı gıda mağazaları sağladı. Gıda mağazalarında satışlar Aralık ayında yüzde 4,9 yükseldi. Diğer gıda dışı mağazalarda satışlar yüzde 2,4, mağaza dışı perakende satışlar ise yüzde 2,2 arttı.

Buna karşın, büyük mağazalarda (department store) satışlar bir önceki aya göre yüzde 3 geriledi. Tekstil, giyim ve ayakkabı mağazalarında ise satışlar aylık bazda yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

ONS verilerine göre, 2025 yılının Aralık ayı ile sona eren üç aylık dönemde perakende satış hacmi bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,3 azalırken, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,1 artış gösterdi.

