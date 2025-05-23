İngiltere'de perakende satışlar beklentileri aştı

Oluşturma Tarihi 23 Mayıs 2025 14:31
Son Güncelleme Tarihi 23 Mayıs 2025 14:31
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) nisan ayına ilişkin perakende satış verilerine göre, perakende satışlar marttaki yüzde 0,1 büyümenin ardından nisanda güçlü şekilde arttı.
Ülkede perakende satışlar nisanda yüzde 1,2 yükseldi. Beklenti, perakende satışların bu ay yüzde 0,3 büyüyeceği yönündeydi.
Bu dönemde gıda satışları yüzde 3,9 artarken, gıda dışı satışlar yüzde 0,7 düştü.
Perakende firmaları, hava koşullarındaki iyileşmenin perakende satışlara olumlu yansıdığını raporladı.