Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre Mart ayında perakende satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı. Şubat ayında yıllık artış yüzde 5,2 olmuştu.

Perakende satışlarda artış enflasyondan arındırıldığında ise keskin bir düşüş gösterdi. Şubat ayında İngiltere7de enflasyon yüzde 10,4 seviyesindeydi.

Mart ayında karşılaştırılabilir perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 yükseldi. Şubat ayında da aynı oranda artış gerçekleşmişti.

Barclays'in tüketici kredi kartları ve banka kartları ile yapılan harcamalar raporu da Mart ayında tüketici harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttığını gösterdi. Ancak Şubat ayında harcamalar yüzde 5,9 büyümüştü.