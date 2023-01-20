Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi Ocak ayında 1974'ten bu yana görülen en düşük üçüncü değer olan -45'e indi. Ekonomistler, Aralık ayında -42 olan güven endeksinin -40'a toparlanmasını bekliyorlardı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmadan hesaplanan GfK tüketici güven endeksi genelde Ocak aylarında yükseliş gösteriyordu.

Güven endeksi için ankete 3-12 Ocak tarihlerinde 2000 kişinin katıldı.

Ocak ayında kişisel finansal durumlarının gelecek 12 ayda daha iyi olacağına inananlar ile daha kötü bekleyenler arasında denge Aralık ayındaki -29'dan -27'ye toparlandı.

Gelecek 12 ayda ekonomik durumun daha iyi olacağına inananlar ile daha iyi olmayacağını düşünenler arasında denge ise -53'den -54'e çıktı.