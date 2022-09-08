REC tarafından yapılan anket, İngiltere'de işverenlerin işe alımlarında büyümenin Ağustos ayında yavaşladığını ve uzun süreli personel için ücretlerde artışın son 1 yılın en düşük seviyesinde kaldığını gösterdi.

UZUN VADELİ İŞE ALIMLAR AĞUSTOS'TA TEMMUZ AYINDA GÖRÜLEN 17 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEN BİR MİKTAR TOPARLANMA GÖSTERDİ

REC tarafından ölçülen uzun vadeli işe alımlar Ağustos'ta Temmuz ayında görülen 17 ayın en düşük seviyesinden bir miktar toparlanma gösterse de geçici işe alımlarda artış Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

Ağustos ayında uzun süreli pozisyonlarda işe girenler için ücretlerde artış Haziran 2021'den bu yana görülen en zayıf seviyede oluştu.

Anket, 12-24 Ağustos arasında 400 işveren ve işe yerleştirme danışmanının katılımı ile yapıldı.