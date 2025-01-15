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İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilerin altında ölçüldü.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2025 11:01

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2025 11:56

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), geçen yılın aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,5 ile beklentilerin altında ölçüldü. Beklenti, yıllık enflasyonun söz konusu ayda yüzde 2,6 olacağı yönündeydi. Enflasyon kasımda yıllık bazda yüzde 2,6 olmuştu.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 3,2 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,4 seviyesinin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon kasımda yüzde 3,5 olmuştu.

Ülkede bu dönemde hizmet sektörü enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 4,4 olarak ölçüldü. Hizmet enflasyonu kasımda yüzde 5 olarak kaydedilmişti.

Ülkede enflasyon, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,3 olurken, yüzde 0,4 olan beklentilerin altında gerçekleşti.

Aylık bazdaki fiyat değişimlerinde en büyük aşağı yönlü katkı restoran ve otel fiyatlarındaki düşüşten sağlanırken, ulaşım fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturdu.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, aralıkta otel fiyatlarındaki gerilemeyle aylık enflasyonun hafif yavaşladığını belirterek, yakıt ve ikinci el araç fiyatlarında Temmuz 2023'ten beri yıllık bazda en hızlı artışın görüldüğünü ve bunun fiyatları artırıcı etki oluşturduğunu kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu yüzde 2 seviyesine düşürmeyi ve sürdürülebilir şekilde bu seviyede tutmayı hedefliyor.

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