CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda 3,8 oldu

İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda 3,8 oldu

İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda yüzde 3,8 ile Ocak 2024'ten sonra görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2025 09:51

Son Güncelleme Tarihi 20 Ağustos 2025 09:52

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda yıllık enflasyon yüzde 3,8 olarak ölçüldü. Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 3,7 olacağı yönündeydi. Böylece, yıllık enflasyon temmuzda, Ocak 2024'ten sonra görülen en yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon bu dönemde yüzde 4 ölçülmüştü.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da temmuzda yıllık bazda yüzde 3,8 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,7'nin üzerinde seyretti. Çekirdek enflasyon haziranda da yüzde 3,7 olmuştu.

İngiltere'de hizmet sektörü enflasyonu temmuzda yüzde 5'e yükseldi. Hizmet sektörü enflasyonu haziranda yüzde 4,7 ölçülmüştü.

Ülkede tüketici fiyatları temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun temmuzda geçen yılın başından beri görülen en yüksek seviyesine çıktığını belirterek, bu artışın okulların tatil döneminde uçak biletlerindeki hızlı yükselişten kaynaklandığını ifade etti.

Fitzner temmuzda akaryakıt fiyatları ve gıda fiyatlarının da artışını sürdürdüğünü kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Hazine 28,1 milyar lira borçlandı Hazine 28,1 milyar lira borçlandı 18 Ağustos 2025 16:02
Avro Bölgesi haziranda dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi haziranda dış ticaret fazlası verdi 18 Ağustos 2025 15:47
Kısa vadeli dış borç stoku azaldı Kısa vadeli dış borç stoku azaldı 18 Ağustos 2025 10:38
Altının gramı 4 bin 405 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 405 liradan işlem görüyor 18 Ağustos 2025 10:17
Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor 18 Ağustos 2025 09:46
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 18 Ağustos 2025 09:33
ABD’de sanayi üretimi Temmuz’da geriledi ABD'de sanayi üretimi Temmuz'da geriledi 15 Ağustos 2025 16:59
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 15 Ağustos 2025 14:58
Hazine haftaya 4 devlet tahvili ve 1 kira sertifikası ihraç edecek Hazine haftaya 4 devlet tahvili ve 1 kira sertifikası ihraç edecek 15 Ağustos 2025 11:29
Barclays: Japonya’nın ekonomik büyümesinde iç talep öne çıkacak Barclays: Japonya'nın ekonomik büyümesinde iç talep öne çıkacak 15 Ağustos 2025 08:52
Çin ekonomisi net yavaşlama işaretleri gösterdi Çin ekonomisi net yavaşlama işaretleri gösterdi 15 Ağustos 2025 08:49
Trump yönetiminin 300.000 federal çalışanı işten çıkarması bekleniyor Trump yönetiminin 300.000 federal çalışanı işten çıkarması bekleniyor 15 Ağustos 2025 08:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler