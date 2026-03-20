CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İran Savaşı Mısır'ı enerji tasarrufuna zorluyor: Elektrik kısıtlamaları başlıyor

Küresel enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, Mısır ekonomisini doğrudan etkilerken, hükümet elektrik tüketimini azaltmak için kapsamlı önlemler almaya hazırlanıyor. İran ile bağlantılı çatışmaların tetiklediği maliyet artışları sonrası özellikle doğal gaz ithalatındaki yükseliş dikkat çekiyor.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2026 14:29

Başbakan Mustafa Madbuli, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 28 Mart itibarıyla alışveriş merkezleri, restoranlar ve perakende işletmelerin haftanın beş günü saat 21.00'de kapanacağını duyurdu. Hafta sonlarında ise bu saat 22.00 olarak uygulanacak. Gece hayatının oldukça aktif olduğu 110 milyon nüfuslu ülkede bu kararın günlük yaşamı önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

İŞLETMELERE ERKEN KAPANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

Alınan kararlar, Orta Doğu'daki gerilimlerin ülke ekonomisi üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyuyor. Elektrik üretiminde büyük ölçüde ithal doğal gaza bağımlı olan Mısır, 2024 yılında aldığı 57 milyar dolarlık uluslararası destek paketine ve para birimindeki değer kaybına rağmen ekonomik toparlanma sürecini sürdürmeye çalışıyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE TASARRUF GENİŞLİYOR

Enerji tüketimini azaltmaya yönelik adımlar yalnızca özel işletmelerle sınırlı kalmayacak. Aydınlatmalı reklam panoları kapatılacak, sokak aydınlatmaları minimum seviyeye indirilecek. Bunun yanı sıra birçok kamu kurumu faaliyetlerini saat 18.00'de sonlandıracak. Yetkililer ayrıca kamu ve özel sektörde haftada bir veya iki gün uzaktan çalışma modelini zorunlu hale getirmeyi de değerlendiriyor.

ELEKTRİK KULLANIMINA SINIRLAMA GELİYOR

Başbakan Madbuli, enerji tüketiminde tasarrufun zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, alınan tedbirlerin bir ay sonra yeniden gözden geçirileceğini belirtti. Krizin hafiflemesi durumunda uygulamaların kaldırılabileceğini ifade etti.

ARTAN MALİYETLER DİKKAT ÇEKİYOR

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 28 Şubat öncesinde Mısır'ın aylık doğal gaz ithalatı yaklaşık 560 milyon dolar seviyesindeydi. Ancak Basra Körfezi'ndeki gelişmeler sonrası petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesiyle bu tutar yaklaşık 1,65 milyar dolara ulaştı.

Hükümet, yeni zamlar yerine tüketimi sınırlamayı tercih ederek ekonomik dengeleri korumayı hedefliyor. Bu kapsamda atılan adımların, enerji krizinin etkilerini hafifletmede belirleyici olması bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu 19 Mart 2026 15:06
AB’den nükleer teknolojilere 330 milyon avro kaynak AB'den nükleer teknolojilere 330 milyon avro kaynak 19 Mart 2026 14:45
İngiltere’de işsizlik sabit kaldı: Ücret artışları yavaşladı İngiltere’de işsizlik sabit kaldı: Ücret artışları yavaşladı 19 Mart 2026 14:15
İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı: Enflasyon beklentisini yukarı çekti İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı: Enflasyon beklentisini yukarı çekti 19 Mart 2026 14:04
Ocak’ta LPG üretimi arttı: İthalat ve satışlar geriledi Ocak'ta LPG üretimi arttı: İthalat ve satışlar geriledi 19 Mart 2026 14:01
İtalya’da hükümet akaryakıt fiyatlarında geçici vergi indirimine gitti İtalya'da hükümet akaryakıt fiyatlarında geçici vergi indirimine gitti 19 Mart 2026 13:12
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 19 Mart 2026 12:13
Alman kimya şirketi Lanxess küçülmeye gidiyor: 550 kişiyi daha işten çıkaracak Alman kimya şirketi Lanxess küçülmeye gidiyor: 550 kişiyi daha işten çıkaracak 19 Mart 2026 12:04
Asya borsalarında petrol etkisi! Asya borsalarında petrol etkisi! 19 Mart 2026 10:07
Borsa güne sınırlı düşüşle başladı Borsa güne sınırlı düşüşle başladı 19 Mart 2026 10:01
Orta Doğu çatışmaları brent petrolü 113 dolara taşıdı: Citi’den 200 dolar uyarısı! Orta Doğu çatışmaları brent petrolü 113 dolara taşıdı: Citi'den 200 dolar uyarısı! 19 Mart 2026 09:54
Çin’in demir cevheri kısıtlamalarını gevşetmesi piyasalarda fiyatları düşürdü Çin’in demir cevheri kısıtlamalarını gevşetmesi piyasalarda fiyatları düşürdü 19 Mart 2026 09:36
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.047,7200 Değişim 128,72 Son veri saati:
Düşük 12980,98 Yüksek 13109,7
Açılış
44,2828 Değişim 0,1327 Son veri saati:
Düşük 44,1772 Yüksek 44,3099
Açılış
51,2875 Değişim 0,2902 Son veri saati:
Düşük 51,1429 Yüksek 51,4331
Açılış
6.639,3490 Değişim 144,083 Son veri saati:
Düşük 6602,511 Yüksek 6746,594
Açılış
102,8450 Değişim 4,8117 Son veri saati:
Düşük 101,4574 Yüksek 106,2691
Açılış
BİST En Aktif Hisseler