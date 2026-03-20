İran Savaşı Mısır’ı enerji tasarrufuna zorluyor: Elektrik kısıtlamaları başlıyor

Başbakan Mustafa Madbuli, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 28 Mart itibarıyla alışveriş merkezleri, restoranlar ve perakende işletmelerin haftanın beş günü saat 21.00'de kapanacağını duyurdu. Hafta sonlarında ise bu saat 22.00 olarak uygulanacak. Gece hayatının oldukça aktif olduğu 110 milyon nüfuslu ülkede bu kararın günlük yaşamı önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

İŞLETMELERE ERKEN KAPANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

Alınan kararlar, Orta Doğu'daki gerilimlerin ülke ekonomisi üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyuyor. Elektrik üretiminde büyük ölçüde ithal doğal gaza bağımlı olan Mısır, 2024 yılında aldığı 57 milyar dolarlık uluslararası destek paketine ve para birimindeki değer kaybına rağmen ekonomik toparlanma sürecini sürdürmeye çalışıyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE TASARRUF GENİŞLİYOR

Enerji tüketimini azaltmaya yönelik adımlar yalnızca özel işletmelerle sınırlı kalmayacak. Aydınlatmalı reklam panoları kapatılacak, sokak aydınlatmaları minimum seviyeye indirilecek. Bunun yanı sıra birçok kamu kurumu faaliyetlerini saat 18.00'de sonlandıracak. Yetkililer ayrıca kamu ve özel sektörde haftada bir veya iki gün uzaktan çalışma modelini zorunlu hale getirmeyi de değerlendiriyor.

ELEKTRİK KULLANIMINA SINIRLAMA GELİYOR

Başbakan Madbuli, enerji tüketiminde tasarrufun zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, alınan tedbirlerin bir ay sonra yeniden gözden geçirileceğini belirtti. Krizin hafiflemesi durumunda uygulamaların kaldırılabileceğini ifade etti.

ARTAN MALİYETLER DİKKAT ÇEKİYOR

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 28 Şubat öncesinde Mısır'ın aylık doğal gaz ithalatı yaklaşık 560 milyon dolar seviyesindeydi. Ancak Basra Körfezi'ndeki gelişmeler sonrası petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesiyle bu tutar yaklaşık 1,65 milyar dolara ulaştı.

Hükümet, yeni zamlar yerine tüketimi sınırlamayı tercih ederek ekonomik dengeleri korumayı hedefliyor. Bu kapsamda atılan adımların, enerji krizinin etkilerini hafifletmede belirleyici olması bekleniyor.