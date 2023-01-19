Otonom araçlar hakkında değerlendirme bulunan Uluslararası Ulaştırma Platformu (ITF) Sekreteri Young Tae Kim, dijital sistemler ile birçok konunu bağlantılı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kim'in konuşmasında öne çıkanlar şunlar:

Dijitalleşmeyi birçok alanda kullanıyoruz ve otonom cihazlar bunlardan biri. Bu bizim bugün ilgilendiğimiz tek başlık değil tabii. Kesinlikle benim ümidim bunun bize çok fayda sağlaması çünkü burada birçok zorluk var otonom araçlarda "dijital ile iklim meselelerini, güvenlik meselelerini ve etik meselesini nasıl bağlantılı hale getireceğiz?"

Hükümetlerin kaygısı olduğu kadar özel sektörün de konuşması lazım. Özel sektörden katılımcılar da bunu tartışmalı. Özel sektör olarak daha fazla öğrenmemiz lazım, birlikte sinerji yaratmalıyız.

Hedeflerimize ulaşmak konusunda daha iyimserim. Ancak gerek savaş gerek pandemi olsun çok zor bir dönem atlattık. Bu yüzden soruna bütünsel bir yaklaşımla bakma zamanı geldi. Kişisel mobilite araçlarını kullanmayı daha güvenli bulabiliyoruz. Karbon transferiyle en uygun teknolojileri bir araya getirmeye çalışıyoruz.