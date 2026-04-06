Japon devlet tahvillerinde 1997’den beri ilk!

Japonya devlet tahvilleri getiri eğrisi 1997'den bu yana ilk kez görülmemiş seviyelere ulaştı.

Artan enerji fiyatlarının enflasyon rakamlarını tetikleme korkusu Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) sıkılaşma beklentilerini artırdı. Piyasalar BOJ'un bu ay faiz artırımı yapma olasılığını %70'in üzerinde görüyor.

Ayrıca, yıl sonuna kadar iki ek faiz artırımı da beklentiler arasında. Japonya ekonomisi Orta Doğu ithalatına bağımlılığı nedeniyle petrol arzındaki aksamalara karşı kırılgan.

