Anasayfa Finans Ekonomi Japon devlet tahvillerinde 1997'den beri ilk!

Japonya 10 yıllık devlet tahvil getirileri pazartesi günü yüzde 2,4’ün üzerine çıktı. Böylelikle tahvil getirileri 1997’den beri görülmemiş seviyeleri test etti.

Oluşturma Tarihi 06 Nisan 2026 10:20

Japonya devlet tahvilleri getiri eğrisi 1997'den bu yana ilk kez görülmemiş seviyelere ulaştı.

Artan enerji fiyatlarının enflasyon rakamlarını tetikleme korkusu Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) sıkılaşma beklentilerini artırdı. Piyasalar BOJ'un bu ay faiz artırımı yapma olasılığını %70'in üzerinde görüyor.

Ayrıca, yıl sonuna kadar iki ek faiz artırımı da beklentiler arasında. Japonya ekonomisi Orta Doğu ithalatına bağımlılığı nedeniyle petrol arzındaki aksamalara karşı kırılgan.

