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Japon hükümeti 2025 mali yılı için rekor bütçeyi onayladı

Japonya'da hükümet, sosyal güvenlik ve ulusal savunma harcamaları artmaya devam ederken 2025 mali yılı için 115,54 trilyon yenlik (730 milyar dolar) rekor bir bütçe taslağını onaylayarak Japonya'nın mali sağlığına ilişkin endişeleri arttırdı.

Oluşturma Tarihi 27 Aralık 2024 07:23

Son Güncelleme Tarihi 27 Aralık 2024 07:23

Başbakan Shigeru Ishiba, harcama planının yüksek fiyatlara saplanmış ekonomiyi desteklemeye yardımcı olacağı umudunu artırırken, Ekim ayındaki genel seçimlerde muhalefet partilerinin asılı bir parlamentoda artan nüfuzuna yol açan şok edici bir yenilginin ardından politikalarını zorlama konusunda da temkinli görünüyor. Önümüzdeki Nisan ayında başlayacak yıl için genel hesap bütçesi, 2023 mali yılında belirlenen 114,38 trilyon yenlik bir önceki rekoru aştı.

Taslak, önümüzdeki ay başlayacak olağan oturumda görüşülmek üzere Diyet'e sunulacak. 2025 mali yılı için büyük ölçüde güçlü kurumsal kazançlar nedeniyle rekor düzeyde 78,44 trilyon yen vergi geliri öngörülürken, hükümet bütçenin finansmanına yardımcı olmak için 28,65 trilyon yen değerinde yeni tahvil ihraç edecek.

Ishiba, büyük gelişmiş ülkeler arasında en kötüsü olan devlet maliyesinin sağlamlığını yeniden tesis etmek için mücadele ederken, ilk bütçe bazında ihraç 17 yıl sonra ilk kez 30 trilyon yenin altına düşüyor. Ancak toplam harcamaların dörtte biri yeni tahvil ihracı ile karşılanacak ve hükümetin borca olan bağımlılığının devam ettiğini vurgulayacak.

Bütçenin yaklaşık üçte biri ya da 38,28 trilyon yenlik rekor bir miktar, Japonya'nın hızla yaşlanan nüfusuyla boğuşması ve azalan doğum oranının ortasında çocuk bakım desteğini arttırmaya çalışması nedeniyle artan sosyal güvenlik maliyetlerini karşılamak için kullanılacak.

Çin'in hızlı askeri yığınağı ve Kuzey Kore'nin Rusya ile artan bağları karşısında bölgesel tehditlere karşı kabiliyetlerini arttırmayı hedefleyen ülkenin savunma harcamaları ilk kez 8 trilyon yenin üzerine çıkarak 8,70 trilyon yen olarak gerçekleşti. Art arda 13. yıl artışa işaret eden savunma bütçesi, standoff savunma kabiliyetine sahip uzun menzilli füzelerin seri üretimine ya da düşmanları vuruş menzillerinin dışından hedef almaya yönelik harcamaları da içeriyor.

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