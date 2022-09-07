USD/JPY'nin 144 seviyesini geçmesi Japon yetkililerin endişeli açıklamalar yapmalarında etkili oluyor. Parite şu sıralarda düne göre yüzde 0,94 artıyla 144,20 seviyesinde.

Matsuno yaptığı açıklamada, "Hızlı ve tek yönlü hareketler konusunda endişeliyim. Eğer bu tür hareketler devam eder ise hükümet gerekli adımları atabilir. Keskin dalgalanmalar arzu edilen bir durum değil" diye konuştu.

Maliye Bakanı Shunichi Suzuki de yaptığı açıklamada, yende son dönemde yaşanan hareketleri "biraz hızlı ve tek taraflı" olarak tanımladı.

Japon yeni, yıl başından bu yana ABD doları karşısında yüzde 20 değer kaybetti.