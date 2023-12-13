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Japon hükümetinden elektrikli araç üretimine teşvik

Japon hükümeti elektrikli araç (EV) üretimi ve yarı iletken cihaz üretimi dahil olmak üzere beş alanda seri üretimi artırmak için 10 yıl boyunca vergi teşvikleri sunmayı planlıyor.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2023 09:06

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2023 09:06

Nikkei Asia'nın haberine göre, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti, vergi indirimlerini bu hafta içinde tamamlanması beklenen 2024 mali yılı vergi reformu çerçevesine dahil edecek.

Bu 10 yıllık vergi avantajından yararlanabilecek diğer sektörler arasında sürdürülebilir havacılık yakıtları, yeşil çelik ve yeşil kimyasallar yer alırken, elektrikli araç kategorisi batarya depolamayı da kapsıyor.

Nikkei'nin haberine göre vergi indirimleri her bir elektrikli araç için 400.000 yen (2.750,28 dolar), sürdürülebilir havacılık yakıtının litresi başına 30 yen ve her bir ton yeşil çelik için 20.000 yen olacak.

Yarı iletkenler için işletmeler her mali yılda kurumlar vergisinde %20'ye kadar indirim alırken, diğer kategoriler için vergi indirimi %40 ile sınırlandırılacak.

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