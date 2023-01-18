Reuters tarafından aylık olarak hazırlanan ve BOJ'un çeyrek dönemlerde yaptığı Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren güven araştırmasına göre, Ocak ayında büyük imalatçılar güven endeksi Aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olan -6'ya düştü. Endeks Aralık ayında +8 seviyesindeydi.

Ocak ayında imalat sektörünün en karamsarları otomotiv, elektronik ve tekstil imalatçıları oldu.

Aralık ayında 3 yılın en yüksek seviyesi olan +25'e yükselen imalat dışı sektör güven endeksi de Ocak ayında +20 seviyesine geriledi.

Nisan ayında imalat sektörü güven endeksinin +6'ya toparlanması, hizmetler sektörü güven endeksinin ise +15'e düşeceği tahmin edildi.