Japonya 2026 büyüme tahminini yükseltti

Japonya, 2026 için ekonomik büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2025 08:41

Son Güncelleme Tarihi 25 Aralık 2025 09:06

Japonya, 2026 yılında büyümenin hızlanacağını öngörerek, ekonomik büyüme tahminini yukarı revize etti.

YAŞAM MALİYETİNİN ETKİSİ HAFİFLETİLECEK

Başbakan Sanae Takaichi yönetimi döneminde hazırlanan ilk projeksiyonlar, artan yaşam maliyetlerinin haneler üzerindeki etkisini hafifletmeyi ve büyüme alanlarına yatırımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çarşamba günü kabine tarafından onaylanan son projeksiyonlara göre hükümet, ABD tarifelerinin beklenenden daha sınırlı etkisi nedeniyle Japonya ekonomisinin içinde bulunulan mali yılda yüzde 1,1 büyümesini bekliyor. Bu oran, ağustos ayında öngörülen yüzde 0,7'lik büyümenin üzerinde.

2026'DA BÜYÜME HIZLANACAK

Projeksiyonlara göre büyümenin 2026 mali yılında yüzde 1,3'e hızlanması bekleniyor. Güçlü iç tüketim ve sermaye harcamalarının, zayıf seyreden dış talebi dengeleyeceği öngörülüyor.

Hükümet, vergi indirimleri ve enflasyondaki ılımlı seyrin hane halkı harcamalarını desteklemesiyle tüketimin gelecek mali yılda yüzde 1,3 artacağını, bu oranın 2025 mali yılı için öngörülen seviyeye eşit olduğunu belirtti.

