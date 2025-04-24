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Japonya ABD politikasından endişeli olduğunu açıkladı

Japonya Maliye Bakanı, ABD politikasının ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2025 09:32

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2025 09:32

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, Washington'daki G7 ve 20 Grup toplantıları sırasında ABD ticaret politikasının ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Kato yaptığı açıklamada, "G-20 toplantısında ABD'nin gümrük tarifeleri, bazı ülkelerin misilleme eylemleri ve bu hamlelerin tetiklediği belirsizliklerin döviz kurları da dahil olmak üzere finansal piyasaları istikrarsızlaştırdığına ve reel ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkat çektim" dedi.

Kato ayrıca, bugün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştüğünde ABD ve Japonya arasındaki yakın koordinasyonu ele alacağını söyledi.

ABD ile dövizle ilgili görüşmelerden sorumlu olan Kato, döviz kurlarını piyasanın belirlemesi gerektiğini ve aşırı döviz hareketlerinin ekonomiye ve finansal istikrara zarar vereceğini yineledi.

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