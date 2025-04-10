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Japonya ABD'nin gümrük vergilerini gözden geçirmesini talep ediyor

Japonya, ABD'nin diğer gümrük vergilerini de gözden geçirmesini ‘şiddetle’ talep ediyor.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2025 08:40

Son Güncelleme Tarihi 10 Nisan 2025 08:40

Japonya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerine ara vermesini "olumlu" karşıladıklarını ancak Washington'dan diğer vergileri yeniden gözden geçirmesini "güçlü bir şekilde" talep ettiklerini söyledi.

Hükümet sözcüsü Yoshimasa Hayashi düzenli olarak düzenlediği brifingde "ABD'nin son açıklamasını olumlu karşıladık" dedi.

Hayashi, "ABD'nin karşılıklı gümrük vergileri, çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile araç ve otomobil parçalarına yönelik gümrük vergilerine ilişkin tedbirleri gözden geçirmesini güçlü bir şekilde talep etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Trump Çarşamba günü bu tarifelere 90 günlük bir ara verdiğini açıkladı ancak ABD'ye gelen otomobillere uygulanan yüzde 25'lik vergi de dahil olmak üzere diğer tarifeler yürürlükte kalmaya devam ediyor.

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