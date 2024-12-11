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Japonya ekonomisi 2024 yılında daralacak

Asya Kalkınma Bankası (ADB) tarafından yayınlanan bir raporda Japonya ekonomisinin 2024 yılında daralması, ertesi yıl ise toparlanması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2024 08:54

Asya Kalkınma Bankası raporunda özel ve kamu yatırımlarının azalması ve net ihracatın GSYİH büyümesinden 1,6 puan eksiltmesi nedeniyle ekonominin 3. çeyrekte ivme kaybettiği ve bir önceki çeyreğe göre yavaşladığı belirtiliyor.

"Reel hane halkı harcamalarının Eylül ayında negatif kalması ve reel ücretlerin Haziran ve Temmuz aylarında kısa bir süre enflasyonun üzerinde seyrettikten sonra negatife dönmesi nedeniyle 4. çeyrekte ekonomik aktivitenin zayıflamasını bekliyoruz" diyen ADB, Japonya için 2024 GSYH büyüme tahminini -%0,2'ye düşürürken, iç talebi desteklemek için reel ücret artışında hızlı bir toparlanma bekleyerek 2025 görüşünü %1,2'ye yükseltti.

Enflasyonun da devlet sübvansiyonlarının desteğiyle merkez bankasının hedefine doğru ilerlemesi bekleniyor.

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